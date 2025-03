Da Vitória e Magno se reúnem para “selar a paz” no ES

Após reunião com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, o senador Magno Malta, líder do PL no Espírito Santo, se encontrou na última quinta-feira (20) com o presidente estadual do Progressistas (PP), Da Vitória. O encontro aconteceu no escritório do senador, em Vila Velha.

Partido de “direitinha”

Embora o diálogo entre os dois seja constante em Brasília, já que Da Vitória, deputado federal, lidera a bancada capixaba, a relação entre PL e PP se distanciou em 2024, após decisão de Magno Malta. O senador impôs restrições às coligações com o Progressistas durante as eleições municipais, criticou partidos de centro-direita, denominando-os de “direitinha”, e isolou os candidatos do PL. O resultado nas urnas foi considerado negativo, com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro lançando 50 candidaturas a prefeito e elegendo apenas cinco, todas em cidades menores.

Com vistas ao futuro, a estratégia do PL agora busca um novo caminho. Segundo Magno Malta, o objetivo é “dialogar com outras siglas de direita e centro-direita, alinhadas com o compromisso de barrar a agenda da esquerda e fortalecer um projeto político sólido para 2026”.

