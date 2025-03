Defesa Civil divulga os maiores acumulados de chuva no ES em 24 horas

O Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo da manhã desta quinta-feira (20), traz informações sobre os maiores acumulados de chuvas registrados no Estado nas últimas 24 horas.

De acordo com o órgão, não foram registraram ocorrências que necessitassem de acionamento da Defesa Civil Estadual.

Confira AQUI o último boletim de avisos.

A Defesa Civil reforça que os demais municípios apresentaram acumulados de chuva inferiores a 10 mm.

