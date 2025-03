Sul do ES deve receber grande volume de chuva até esta quinta (20)

A Defesa Civil do Espírito Santo realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (19), para receber os alertas de chuvas intensas que estão em vigor no Estado. De acordo com o órgão, a região Sul do Estado deve receber um volume de chuvas intensas no fim da tarde desta quarta-feira (19) até às 12h desta quinta-feira (20), e a população deve estar em alerta.

Os últimos levantamentos da equipe de meteorologia do Cepdec apontam alta probabilidade de chuva significativa, com impacto excepcional para as regiões Sul, Serrana e Caparaó. De acordo com o meteorologista do Simepar, Mauro Bernasconi, as grandes precipitações estão alocadas na mesma região, todos eles na divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo e Minas Gerais e Espírito Santo, e na divisa sempre os maiores volumes”, explicou.

Para o mês de março, o meteorologista prevê 7 dias com mais de 100 mm de precipitação no Sul do Espírito Santo. “Com tempestade de raios e chuvas intensas, principalmente, no Caparaó, extremidade Sul, na divisa com o Rio de Janeiro, com aviso moderado entre esta quarta (19) e quinta (20) na metade Sul, cessando no dia 21 de março. Serão chuvas bem fortes, provavelmente, podem atingir a climatologia do mês, em 24 ou 48 horas”, continua Mauro.

Para os dias seguintes, sexta (21) e sábado (22), as chuvas tendem a diminuir. A Defesa Civil alerta ainda que a população que mora em áreas de encostas e alagamentos deve ficar atenta e sair de casa, caso haja necessidade. Em casos de urgência e emergência, entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 193.

Defesa Civil atuará 24 horas no ES

Segundo o coronel Marcio Rodrigues, diretor de Operações do CBMES, a corporação atuará em regime de escala em todas a regiões do Estado por 24 horas. “Temos treinamento e equipamentos para dar a resposta da ocorrência que surgir”, reforça.

O coronel Scharlyston Paiva, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, reforçou que as Defesas Civis municipais receberam orientação. “O Governo está trabalhando a prevenção e planos, como mapeamento municipal. A previsão fecha o mês de março, como a música. Todos os anos temos situações complicadas. Ano passado foi Mimoso do Sul. Não foi só lá, foram 13 cidades, mas Mimoso foi pior, com 19 mortes. Para evitar isso, temos planos de articulação para atender as regiões que precisam mais de atenção”, completa.

