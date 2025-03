Deputados de direita e esquerda do ES se reúnem; veja o porquê

Deputados estaduais e federais do Espírito Santo participaram, nesta semana, de um encontro em Vitória para fortalecer a articulação política e institucional no estado.

O evento, promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), teve como objetivo alinhar ações conjuntas entre os legisladores das duas esferas.

Além de debater pautas estratégicas para o Espírito Santo, os parlamentares também discutiram o cenário eleitoral de 2026. A reunião reuniu representantes de diferentes correntes políticas, reforçando o compromisso com o diálogo e a cooperação.

Nas redes sociais, Marcelo Santos destacou a importância da integração entre as bancadas estadual e federal.

“Dialogando sobre o progresso capixaba! No encontro deste mês, recebemos os representantes da nossa bancada federal. Essa integração fortalece nossa capacidade de entender e atender às demandas da sociedade”, afirmou o deputado.

