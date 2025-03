Dr. Bruno Resende destaca esforços na reconstrução de Mimoso do Sul

Mimoso do Sul reuniu autoridades nesta segunda-feira (24) para discutir avanços e novos planejamentos na prevenção de enchentes, um ano após a tragédia que devastou a cidade. A audiência pública, realizada na Câmara Municipal, foi conduzida pelo deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento das Enchentes na Região Sul.

O evento contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço, do prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, do presidente da Câmara, Nem Sarte, além de prefeitos de municípios vizinhos, secretários de Estado e representantes do Ministério Público e da Defesa Civil. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, também participou do encontro.

Recuperação e prevenção

Durante a audiência, Dr. Bruno Resende destacou a mobilização coletiva para a reconstrução da cidade, duramente atingida pelas chuvas de março de 2023, que deixaram 19 mortos e afetaram cerca de 4 mil domícilios.

“Estive aqui desde o primeiro momento, auxiliando no resgate das vítimas. Hoje, vemos avanços, mas ainda há muito a ser feito. O mais importante é garantir investimentos em infraestrutura para evitar novas tragédias”, afirmou o deputado.

O governador em exercício, Ricardo Ferraço, também ressaltou os avanços na reconstrução e anunciou a conclusão dos estudos para a construção de duas barragens acima da cidade, que acumularão cerca de 4 milhões de metros cúbicos de água, reduzindo os riscos de enchentes.

Ações e investimentos

Desde a tragédia, o governo estadual investiu mais de R$ 144 milhões na reconstrução de Mimoso do Sul, incluindo:

R$ 53,8 milhões para limpeza e desobstrução de rios, além de obras de infraestrutura;

R$ 35,29 milhões na recuperação de pontes e rodovias pelo DER-ES;

Publicação do edital para aquisição de terrenos e construção de 150 moradias.

Na Assembleia Legislativa, Dr. Bruno Resende também articulou a Indicação nº 50/2023, que resultou na assinatura da ordem de serviço para o desassoreamento do Rio Muqui do Sul.

Homenagens e compromisso

Após a audiência, foi realizada uma celebração ecumênica em homenagem às vítimas e aos voluntários da tragédia. No evento, foram entregues placas de reconhecimento e inaugurado um memorial com os nomes das vítimas na Praça Coronel Paiva Gonçalves.

Emocionado, Dr. Bruno Resende reafirmou seu compromisso com a cidade: “Onde eu estiver, serei a voz de Mimoso. Estamos juntos até onde for necessário para garantir um futuro mais seguro para nossa população”.

