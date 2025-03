Emanuela Pedroso irá oficializar filiação ao PSB na segunda (31)

A secretária estadual de Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso, vai oficializar sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) na próxima segunda-feira (31). O anúncio será feito durante o congresso municipal da sigla em Vila Velha. Com a adesão, Emanuela passa a integrar o partido liderado pelo governador Renato Casagrande no Estado.

Nome de destaque no governo, a secretária é apontada como uma das apostas do PSB para a disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. Caso confirme sua candidatura, ela dividirá espaço na chapa com lideranças como o deputado federal Paulo Foletto, o presidente do DER-ES, Eustáquio de Freitas, o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann, e o secretário estadual de Turismo, Victor Coelho.

Ao longo da atual gestão, Emanuela ganhou protagonismo pela confiança conquistada junto ao governador e pelo papel estratégico que desempenha na administração. Sua presença é constante em solenidades oficiais tanto na Grande Vitória quanto no interior, ora ao lado de Casagrande, ora representando o governo estadual em seu nome.

Atualmente filiada ao Podemos, partido ao qual aderiu a convite do deputado federal Gilson Daniel, Emanuela nunca disputou eleições pela legenda e já não mantém militância ativa na sigla. A mudança para o PSB, segundo aliados, era questão de tempo e reforça sua proximidade com o núcleo central do governo Casagrande.

Leia Também: Serra assume protagonismo na transformação climática do Brasil