Empresa tem interesse em implantar estrada de ferro entre o ES e o RJ

A MRS Logística manifestou interesse em investir na construção da Ferrovia EF-118, que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante o Seminário Infraestrutura e Logística – Espírito Santo como solução logística para o Brasil, organizado pelo LIDE ES em Vitória, na última terça-feira (18). O evento reuniu autoridades, empresários e representantes do setor logístico para discutir projetos estratégicos para o estado.

Leonardo Ribeiro, secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, explicou que o projeto da EF-118 já passou por audiências públicas e aguarda análise do Tribunal de Contas da União (TCU). A MRS Logística, operadora que administra uma malha ferroviária de mais de 1.600 km no país, demonstrou interesse em aportar recursos no leilão da ferrovia, que será construída do zero.

“Esse modelo de implantação de ferrovias é inédito no país. A iniciativa privada investirá na implantação de uma ferrovia greenfield (projeto construído desde o início, sem estruturas prévias)”, destacou Ribeiro.

Alessandro Baumgartner, superintendente de Transporte Ferroviário da ANTT, atualizou o andamento do projeto. Segundo ele, o edital deve ser enviado ao TCU no terceiro trimestre de 2024. Se aprovado, o leilão está previsto para o primeiro trimestre de 2026. “A EF-118 é o projeto mais avançado que temos atualmente”, afirmou.

O evento foi liderado pelo presidente do LIDE ES, Thiago Santos, e contou com a presença do Head LIDE Transportes e conselheiro de Infraestrutura da Fiesp, Rodrigo Vilaça, que mediou mesa redonda sobre ferrovias. “Iniciamos hoje uma trajetória de encontros com líderes empresariais e públicos, que serão voltados a oferecer aos associados do LIDE ES um espaço estratégico para debates. Nosso intuito é estar no centro das discussões globais, enriquecendo o empresariado para a tomada de decisões”.

O presidente da Findes e conselheiro do LIDE ES, Paulo Baraona, salientou que hoje o Espírito Santo já se destaca por muitos fatores, entre eles seu complexo portuário e o ambiente de negócios favorável. “Mas podemos ir muito além se avançarmos na agenda da infraestrutura. A Findes acredita que a integração logística é o melhor resultado que podemos ter não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil como um todo. O nosso estado é a solução logística para o país”.

Integração logística e desafios

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destacou a importância da EF-118, principalmente do ramal Anchieta-Presidente Kennedy, e da renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Ele cobrou agilidade no cumprimento dos prazos e revisão do modelo de concessão para essas ferrovias.

Os secretários estaduais Sérgio Vidigal (Desenvolvimento) e Fábio Damasceno (Mobilidade Urbana e Infraestrutura) reforçaram os investimentos em infraestrutura no estado, como a modernização de aeroportos, a implantação de rodovias e projetos como o Parklog, que visa ampliar a eficiência dos portos. No entanto, ambos enfatizaram a necessidade de mais investimentos em ferrovias para otimizar a logística e destravar projetos de duplicação de rodovias estaduais. “O Espírito Santo está pronto para receber novos investimentos, mas o apoio do governo federal e da iniciativa privada é essencial”, disseram.

Portos e oportunidades

O seminário também destacou o potencial dos portos capixabas. Representantes de terminais como Imetame, TVV/Log-In, Vports e Porto Central apresentaram as expectativas de crescimento e os investimentos em andamento. Gustavo Paixão, diretor geral dos terminais da TVV/Log-In, mencionou a ampliação das operações do terminal, que em 2023 foi o segundo no mundo a receber mais veículos elétricos chineses. A expectativa é que o bom desempenho se mantenha em 2024. A conversa foi mediada por Sidemar Acosta, conselheiro do LIDE ES e presidente do Sindiex.

Pedro Benevides, diretor comercial e novos negócios da Vports, ressaltou a prioridade de manter cargas estratégicas no estado e aumentar a eficiência dos ativos terrestres e marítimos. Já Gilson Pereira, CEO da Imetame Logística Porto, mencionou a aprovação federal para a mudança de localização da Zona de Processamento para Exportação (ZPE) de Aracruz, que agora ficará mais próxima dos portos.

O fundador e membro do conselho do Porto Central, Fabrício Cardoso, frisou a importância da EF-118 e do projeto da ferrovia ES-352, que ligará o Porto Central a Minas Gerais e Goiás, com potencial de expansão até Mato Grosso. “É um projeto estratégico para o escoamento de commodities, como grãos e minérios, fortalecendo a integração logística entre o porto e o interior do país”, afirmou.

O LIDE

Fundado no Brasil em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais tem unidades localizadas em diversos pontos no mundo e promove a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, por meio de programas de debates, fóruns de negócios, atividades de conteúdo e iniciativas de apoio ao debate econômico. Presente em cinco continentes e com 36 setores de atuação, abrange áreas como educação, tecnologia, mobilidade, justiça e ESG.

No Espírito Santo, o escritório do LIDE foi inaugurado em dezembro de 2024 e é liderado pelo empresário Thiago Santos. O Conselho Estratégico do LIDE ES é composto por executivos de segmentos importantes. Integram o grupo: Sidemar Acosta (Sindiex), Paulo Baraona (Findes), Valcemiro Nossa (Fucape Business School), Rodrigo Miranda (VPx Company), Paulo Henrique Correa (Valor Investimentos), Francisco Carvalho (Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação), Flávia da Veiga (BeHappier), Ana Paula França (Acelera Mulheres), Flávia Milanez Milaneze (Milanez & Milaneze), Juarez Gustavo Soares (Ademi-ES e Summit Planejamento Imobiliário), Roberta Kato (Kato Consultoria e Treinamento) e Sérgio Denicoli (AP Exata -Inteligência e Digital).

