Festa da Penha confirma “Bênção para os Casais” no Dia de Tiradentes

Fortalecer os laços familiares e levar o abraço da padroeira do Espírito Santo aos fiéis. Essa é a missão da Bênção para os Casais, momento de oração pelas famílias, namorados e solteiros durante a Festa da Penha. Cada vez recebendo um público maior, esta etapa da festa vai cair, neste ano, justamente em um feriado, na segunda-feira (21), Dia de Tiradentes.

Conduzido pelo padre Éder Hoffman, da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, na Serra, a bênção vai contar com a participação do casal Ricardo e Eliana Sá, que farão a pregação e testemunho de família. Missionários, eles são referência nacional nos temas relacionados à família e promovem palestras, pregações e momentos oracionais pelo Brasil, Europa e Estados Unidos.

A Bênção para os Casais é voltada para famílias, namorados e também para solteiros. O evento vai contar com um momento de animação, pregação e a Bênção do Santíssimo Sacramento. O objetivo é que os casais, famílias e fiéis em geral possam se sentir fortalecidos na missão de se tornarem uma comunidade de amor.

Padre Éder Hoffman, que conduzirá a bênção pela primeira vez, diz que essa é uma forma de fortalecer os laços familiares. “Nós sabemos que, no tempo presente, as nossas famílias estão muito fragilizadas, muito feridas. Nessa bênção e oração pelas famílias temos a expectativa e o desejo de que nossas famílias se sintam amparadas pelo abraço maternal de Nossa Senhora da Penha. Ela que roga pelo povo capixaba e roga também pelas famílias, com certeza vai se fazer presente nesse momento de oração, de adoração, de música e levar um pouco do carinho, do alento da Sagrada Família de Nazaré, da paz, da concórdia da família que viveu em Nazaré, Jesus Maria e José”, explica.

A organização da Festa da Penha espera um público maior do que em anos anteriores para a Bênção para os Casais, já que o evento será realizado em um feriado, facilitando a mobilização de fiéis. A expectativa é que movimentos da Igreja Católica, como Encontro de Casais com Cristo, membros da Pastoral Familiar e outros possam participar em maior número.

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas 52 missas e 12 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil. A programação completa será divulgada em breve, mas já prevê show do Padre Reginaldo Manzotti após a missa de encerramento.

