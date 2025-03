Foragido é preso em Presidente Kennedy

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, com apoio da Polícia Penal (PP), e Guarda Civil Municipal (GCM) de Presidente Kennedy, cumpriu, nessa segunda-feira (10), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 20 anos. A ação ocorreu no bairro Jaqueira, em Presidente Kennedy.

O detido possuía um mandado de prisão em aberto e estava foragido do sistema prisional desde meados de 2024.

Durante a ação, ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou escapar pelo telhado de uma residência. No entanto, as equipes intensificaram o cerco e conseguiram localizá-lo escondido dentro de um cômodo fechado.

Após a prisão, o foragido foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) Presidente Kennedy para os procedimentos legais cabíveis. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

