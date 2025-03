GCM prende suspeito de agredir vigilante da Prefeitura de Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha prendeu um homem suspeito de agredir uma vigilante da Prefeitura de Vila Velha, durante a manifestação que aconteceu nesta terça-feira (25).

O suspeito, de 18 anos, faz parte do grupo de manifestantes que invadiu a sede da PMVV, em Coqueiral de Itaparica. Durante a invasão, o suspeito empurrou a vigilante, que caiu no chão. No momento da agressão, ela tentava impedir a ação dos manifestantes.

Além da agressão, o suspeito passou pelos guichês de atendimento da prefeitura amedrontando os servidores. Dentro da mochila, em que o suspeito carregava, os agentes encontraram seis unidades de fogos de artifício. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Reprodução: PMVV

