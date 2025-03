Por independência, mulheres capixabas apostam no mercado financeiro

O mercado financeiro brasileiro tem registrado uma ascensão da presença feminina nos últimos anos. De acordo com dados da Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord), a profissão de assessora de investimentos, por exemplo, cresceu 180% em quatro anos, passando de quase 2 mil profissionais em 2020 para 5,5 mil em 2024.

Assim, destacamos trajetórias inspiradoras de mulheres que vêm conquistando espaço no segmento financeiro. Na XP do Espírito Santo, um dos exemplos inspiradores é Aline Heringer, assessora de Alta Renda da empresa, que se viu com um grande desafio profissional quando retornou de licença maternidade. “Voltar ao trabalho é sempre um momento complicado para qualquer mulher, pois é preciso conciliar as atividades profissionais, sem perder a dedicação com o filho, que ainda está numa fase de muita dependência. O apoio que recebi da companhia nessa fase foi importantíssimo para mim”, explica Aline.

Com toda a ajuda necessária por parte de suas lideranças na XP, somada à sua organização, disciplina e determinação, Aline conseguiu superar os desafios e estabelecer um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e profissional. Com isso veio a recompensa: apenas seis meses depois do retorno ao trabalho, recebeu um convite para se tornar parte do time Unique, segmento de patrimônio acima de R$ 3 milhões.

“Todo esse apoio antes, durante e após a gestação foi fundamental para que eu tivesse tranquilidade e força para entregar o trabalho com qualidade e eficiência, alcançando os objetivos”, completa.

Hoje, Aline se diz realizada profissionalmente e pessoalmente. “A XP é uma empresa que busca o melhor para os seus colaboradores e clientes todos os dias, acreditando, apoiando e investindo no que é disruptivo e inovador. Estou feliz por participar dessa mudança que temos vivido diariamente no mercado financeiro”, comemora Aline Heringer.

De investidora a assessora financeira

Para aquelas mulheres que sonham em seguir a carreira no mercado financeiro, a dica é investir em capacitação. “Isso envolve buscar informações sobre o mercado e conversar com profissionais que já atuam nele. Essa pesquisa inicial ajuda a entender a dinâmica, as habilidades necessárias e o dia a dia da área. Além disso, é importante avaliar se as características do mercado se alinham com seus objetivos”, explica Cecília Perini, líder da regional Espírito Santo e Minas Gerais e sócia da XP.

Cecília Perini também ressalta a importância de promover ambientes inclusivos e de oportunidades. “Investir em treinamentos para nossas colaboradoras é uma estratégia inteligente para o crescimento da empresa, além de ser uma prática de responsabilidade social. Cursos de negociação e gestão capacitam as mulheres, permitindo que desenvolvam habilidades essenciais para assumir posições de liderança”, frisa.

Existem várias maneiras de se desenvolver, incluindo a obtenção de certificações relevantes e a participação em programas de formação. A XP, por exemplo, criou o XP Future, que é projetado para desenvolver habilidades técnicas e comerciais necessárias para se tornar uma assessora de investimentos. Esse tipo de programa pode ser uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir as competências necessárias para atuar no mercado.

Para se destacar como assessora de investimentos, é crucial combinar conhecimento técnico com habilidades interpessoais. “A construção de uma carteira de clientes é fundamental para o sucesso na carreira. Isso envolve trabalhar de forma personalizada com cada cliente, entendendo suas necessidades e objetivos financeiros para oferecer soluções adequadas. Com persistência e um bom relacionamento com os clientes, é possível construir uma carreira sólida e bem-sucedida no mercado financeiro, conclui Cecília.

