Maioria das mulheres capixabas atua nos setores de serviço e comércio

Ano após ano, as mulheres têm se destacado no mercado de trabalho formal capixaba. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2023, levantamento das empresas solicitado pelo Governo Federal, aponta que a ala feminina representa 44,19% dos postos com carteira assinada no Espírito Santo, alcançando um total de 479.623 empregos formais.

O setor de serviços é o principal empregador da força feminina, absorvendo 54,09% dessas profissionais, o que equivale a 325.867 mulheres, com uma remuneração média de R$ 3.433,49. O comércio também se destaca, reunindo 100.942 trabalhadoras (44,49% do total), com média salarial de R$ 2.244,94.

O Rais aponta ainda que as funções mais ocupadas por mulheres no estado refletem essa tendência: 31% atuam como trabalhadoras de serviços e vendedoras no comércio em lojas e mercados, seguidas por 25% no setor administrativo de serviços e 18% em ocupações ligadas às ciências e às artes.

Para Ana Carolina Júlio, coordenadora de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, a presença feminina no setor de serviços e comércio é fundamental para o desenvolvimento da economia capixaba. “O crescimento desses setores é impulsionado, em grande parte, pelo protagonismo das mulheres, que têm se destacado em funções estratégicas e essenciais”, afirmou.

Vale ressaltar que o mercado de trabalho capixaba segue em expansão, com um saldo positivo de 35 mil novas vagas em 2024, de acordo com pesquisa do Connect Fecomércio-ES – com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) –, sendo 26 mil nos setores de serviços e comércio. Esses segmentos responderam por 73% das contratações no ano, evidenciando sua importância na geração de empregos e na absorção da mão de obra feminina.

O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, reforça a relevância da atuação feminina nesses setores. “As mulheres são parte essencial da economia do Espírito Santo, não apenas em volume de empregos, mas também na capacidade de transformação e crescimento dos negócios. Valorizar e ampliar as oportunidades para elas é um compromisso do Sistema Fecomércio-ES”, destacou.

De acordo com Moro, a expectativa para os próximos anos é de um fortalecimento ainda maior da presença feminina no mercado de trabalho, impulsionado pelo aquecimento da economia e por iniciativas que promovem a qualificação profissional e o empreendedorismo, como as ações desenvolvidas pelo Sistema por meio do Senac-ES.

