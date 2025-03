Saúde e bem-estar marcam o Dia Internacional da Mulher em Apiacá

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Apiacá promoveu, neste sábado (8), uma programação especial no centro da cidade, voltada ao cuidado com a saúde e ao bem-estar feminino.

Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o evento aconteceu na Praça Central (pracinha do coreto) e reuniu mulheres para uma manhã de serviços gratuitos e atividades físicas. A programação teve como um dos objetivos estimular a reflexão sobre a importância da qualidade de vida das mulheres no dia a dia.

Teve vacinação, aferição de pressão arterial, medição de glicose e orientações médicas. Além disso, apresentações de zumba e futevôlei animaram o público, reforçando a importância da atividade física para a saúde.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Zanardi, destacou a abrangência da ação. “Foi uma manhã voltada ao bem-estar da mulher, com muita saúde e atividade física. Nós, mulheres, precisamos olhar mais para nós mesmas, e esse evento foi um incentivo a esse autocuidado”, avaliou.

