Marataízes: corpo é encontrado boiando em praia

O corpo de um homem foi encontrado, nesta segunda-feira (3), boiando em um rio no Pontal da Barra, no município de Marataízes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi acionada para ocorrência de encontro de cadáver. Um pescador relatou ter visto um corpo boiando na praia, entre as pedras.

“Uma equipe foi encaminhada e a ocorrência está em andamento”, afirma a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp).

LEIA TAMBÉM: Bloco do Piru e muito mais: confira as atrações inusitadas de Anchieta

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui