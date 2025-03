Marataízes: homens armados invadem casa e roubam cerca de R$ 200 mil

Criminosos ivadiram uma residência e roubaram um cofre com, aproximadamente, R$ 200.000,00 em espécie no município de Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o fato ocorreu na noite do último sábado (1⁰). Os militares foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo a veículo na localidade de Capinzal, zona rural da cidade.

No local, segundo a polícia, um homem informou que foi surpreendido e rendido por dois suspeitos encapuzados e armados. Os indivíduos diziam que queria uma caminhonete, porém o veículo, que era de outro homem, não estava na residência.

“A vítima foi feita refém, juntamente com outros dois moradores locais. Os suspeitos invadiram a residência do proprietário da caminhonete, que ficava no mesmo quintal, e reviraram a casa até encontrarem um cofre que foi levado, bem como um carro. Foi feito contato com o proprietário da residência invadida e ele informou que havia, aproximadamente, R$ 200.000,00 em espécie no cofre”, disse a PM por meio de nota.

Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

