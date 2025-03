Marataízes retoma obras de pavimentação na orla da praia Lagoa Funda

A Prefeitura de Marataízes anunciou o reinício das obras de pavimentação da orla da Praia de Lagoa Funda. A iniciativa, que faz parte de um amplo projeto de infraestrutura e valorização turística, visa melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto e segurança para moradores e visitantes.

A obra inclui a pavimentação completa da via, drenagem pluvial, construção de calçadas acessíveis e instalação de nova iluminação pública. Com a retomada dos trabalhos, a expectativa é que a requalificação da orla traga benefícios diretos para o desenvolvimento econômico da região, impulsionando o turismo e o comércio local.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento urbano e seguirá acompanhando o andamento da obra para garantir sua execução dentro dos padrões de qualidade esperados.

