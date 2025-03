MPF abre inscrições para processo seletivo de estágio no ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) abriu as inscrições para o 1º Processo Seletivo de Estagiários 2025. Serão selecionados alunos em graduação de Comunicação Social (Jornalismo), Educação Física e Direito. O edital de abertura pode ser consultado no site do órgão. As inscrições vão até 30 de março neste link.

O programa de estágio do MPF no ES oferece bolsa no valor de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação. Há possibilidade de jornada híbrida e é fornecido auxílio-transporte de R$ 11,58 pelos dias de trabalho presencial.

Para participar do certame, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas ao MPF/ES (veja a lista completa no edital). Estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação não poderão ser admitidos no estágio.

Inscrições

As inscrições serão feitas em duas etapas. Primeiramente, é preciso se cadastrar neste link. Em seguida, o candidato deve enviar por e-mail a documentação listada no edital. A inscrição só será efetivada após o envio da documentação. A lista com os candidatos aptos a fazer a prova será publicada na página de estágio do MPF/ES.

Prova online e presencial

Para os estudantes de Comunicação Social (Jornalismo) e Educação Física, a prova de estágio será somente online. Já os alunos de Direito farão a prova online e, se classificados, farão a prova discursiva presencialmente.

O candidato vai receber o link da plataforma de prova com até 72 horas de antecedência e deve acessá-lo no horário a ser informado. As datas serão informadas posteriormente.

Das vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 30% para pessoas que se declararem participantes do sistema de cotas para negros e 10% para pessoas que se declararem participantes do sistema de cotas para minorias étnico-raciais e pessoas transgênero, nos termos e condições estabelecidos no edital. O candidato deverá assinar a declaração específica de opção para participar da seleção pelo sistema de cotas e enviá-la com os demais documentos no momento da inscrição.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação do resultado.

