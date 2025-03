Mulher é presa em Marataízes usando documento falso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, prendeu, nessa quarta-feira (26), uma mulher de 48 anos, pelo crime de uso de documento falso. A prisão ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes.

A equipe policial recebeu informações da gerente da agência que relatou que uma mulher apresentou um documento de identidade e estava aguardando atendimento na agência para realizar a atualização do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De imediato, a equipe se deslocou à agência e localizou a suposta estelionatária, que se encontrava sentada na área de espera da agência. Durante a abordagem, ela apresentou um documento de identidade. “Ao verificarmos a documentação, constatamos que ela pertencia a uma pessoa residente em São Paulo, que é vice-presidente de operações logísticas da empresa Natura, conforme informações fornecidas pela agência da Caixa Econômica Federal”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, delegado Thiago Viana.

A mulher foi informada de seu direito constitucional ao silêncio e optou por somente se manifestar em juízo, na presença de seu advogado. Durante o procedimento, ela informou sua verdadeira identidade.

Diante da situação, foi dada voz de prisão à suspeita. Ela foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante por uso de documento falso e encaminhada ao sistema prisional.

Leia também: Homem sai para trabalhar e é assassinado a tiros em Vila Velha