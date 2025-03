PC de Rio Bananal prende suspeito de feminicídio; entenda o caso

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, realizou, nessa quinta-feira (13), uma operação policial na localidade de Córrego Capivara, na zona rural de Rio Bananal, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão.

O suspeito, foragido da Bahia e com mandado de prisão em aberto, estava escondido no local. Ele é suspeito de ser o autor de um crime de feminicídio ocorrido na Bahia.

O indivíduo, de 35 anos, é investigado pelo assassinato de sua companheira, Liana Moura de Sá, por sufocamento. O corpo de Liana foi encontrado em sua residência, no bairro Porto de Trás, no Sítio Fadu, na cidade de Itacaré, na Bahia, no dia 10 de fevereiro de 2025, já em estado de decomposição. A investigação da Polícia Civil da Bahia revelou que o indivíduo foi o autor do crime e, após cometer o feminicídio, fugiu da região.

Após receber informações sobre a possível presença do criminoso na região de Rio Bananal, as equipes de policiais civis realizaram levantamentos e confirmaram a localização do foragido. As equipes cercaram o local, surpreenderam o suspeito enquanto ele trabalhava como ajudante de pedreiro e conseguiram realizar a prisão sem que ele tivesse tempo de reagir ou fugir.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde ficará à disposição da Justiça do Estado da Bahia.

