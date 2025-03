PM oferece atendimento às mulheres em situação de violência

O 3º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com o Núcleo Margaridas da Microrregião do Caparaó, realizou na manhã desta quarta-feira (12), no auditório do CRAS de Guaçuí, a capacitação acerca da Lei 11.340/06, LEI MARIA DA PENHA e o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.

O objetivo é ampliar e fortalecer a rede de serviços para mulheres em situação de violência, as melhorias e mudanças para articulações e execuções das políticas públicas de promoção, proteção e defesa das mulheres.

O curso contou com a presença dos militares do 3º Batalhão, que atuam nas 1ª e 2ª Companhias, com as equipes policiais que realizam as visitas Tranquilizadoras Maria da Penha, assim como a participação da Secretaria das Mulheres de São José do Calçado, Assistência Social de Guaçuí, os Conselhos Tutelares de Guaçuí e São José do Calçado e o Núcleo Regional de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência da Microrregião do Caparaó, idealizadores do evento.

Durante a abertura da Capacitação os Comandantes da 2ª Cia, Capitão RR Edimar e o Aspirante Oficial Rogério fizeram um breve agradecimento e relataram a importância deste Curso para tropa, seguindo com uma expressiva e estimuladora palestra, realizada pela Delegada de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a senhora Natália Tenório Sampaio, Sub Gerente de Proteção à Mulher/SESP.

O Prefeito do município de Guaçuí, também esteve presente e agradeceu a presença de todos, enfatizando a necessidade de cada vez mais levarmos conhecimento a todos que fazem parte deste enfrentamento.

