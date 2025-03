Promotoria de Rio Novo do Sul e GAECO deflagram operação ‘Sangria’

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Rio Novo do Sul, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar, deflagrou nesta sexta-feira (14), a “Operação Sangria”, com a finalidade de colher evidências sobre crimes contra a Administração Pública cometidos por agentes públicos em desfavor da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul.

Para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, concedidos pela Vara Única de Rio Novo do Sul, a equipe se deslocou para a cidade, a fim de colher maiores elementos, impedir a prática novos crimes e evitar a destruição de provas.

Foram apreendidos computadores, aparelhos de celular e variados documentos aptos a corroborar as provas já produzidas pelo Ministério Público.

A operação é parte de uma investigação que visa combater crimes contra a Administração Pública, em especial, o delito de peculato, cometidos no âmbito da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul.

Os trabalhos contaram com a participação de 12 policiais, além dos Promotores de Justiça de Rio Novo do Sul e do GAECO.

