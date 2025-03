PMES recebe novas viaturas blindadas para reforço da segurança pública

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Militar do Espírito Santo recebeu oito novas viaturas modelo TrailBlazer, que serão utilizadas no patrulhamento ordinário e especializado da instituição. A solenidade de entrega aconteceu no Quartel do Comando-Geral, em Vitória, e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, incluindo representantes do senador Marcos do Val e da Secretaria de Segurança Pública (SESP).

Os novos veículos representam um avanço significativo para a segurança pública do estado, sendo as primeiras viaturas de patrulhamento com blindagem destinadas às unidades especializadas da corporação. O investimento nessas oito viaturas totaliza R$ 2.788.800,00, viabilizados por meio de emendas parlamentares federais do senador Marcos do Val.

Melhoria das condições de trabalho

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou a importância da modernização da frota e os benefícios que essa aquisição trará para os militares e para a população capixaba. “A chegada dessas viaturas reforça o compromisso da Polícia Militar com a proteção da sociedade e com a melhoria das condições de trabalho dos nossos policiais, garantindo mais segurança e eficiência no desempenho das atividades operacionais”, afirmou.

A PMES tem intensificado os esforços para captar recursos por meio de emendas parlamentares, promovendo articulações junto à bancada capixaba e realizando visitas a Brasília. Como parte dessa estratégia, foi criado um setor específico de captação de recursos dentro da instituição, com o objetivo de otimizar investimentos e fortalecer ainda mais a segurança pública no Espírito Santo.

