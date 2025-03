Previsão do tempo para amanhã em Marataízes; confira antes de sair

A previsão do tempo para amanhã, 4 de março, em Marataízes (ES), indica um dia com variação entre sol e pancadas de chuva. O cenário climático, segundo o Climatempo, será semelhante ao desta segunda-feira (3), com possibilidade de precipitações pela manhã e à noite.

Como será o clima ao longo do dia?

Madrugada: Céu nublado com pancadas de chuva.

Céu nublado com pancadas de chuva. Manhã: Sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas.

Sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Tarde: Predomínio de sol com algumas nuvens.

Predomínio de sol com algumas nuvens. Noite: Retorno das pancadas de chuva.

Temperatura e Umidade

Mínima: 24°C

24°C Máxima: 27°C

27°C Umidade relativa do ar: entre 77% e 89%

Chuva e Vento

Precipitação esperada: 1,5mm (81% de chance de chuva)

1,5mm (81% de chance de chuva) Ventos: Velocidade média de 12 km/h, direção sudeste (ESE)

Horário do Nascer e Pôr do Sol

Nascer do sol: 05h41

05h41 Por do sol: 18h09

Chance de Arco-Íris

A previsão indica alta probabilidade de formação de arco-íris, especialmente nos momentos em que a chuva intercala com períodos de sol.

Fique atento às mudanças climáticas e aproveite o dia com planejamento!