PRF apreende motocicleta adulterada e munições na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma motocicleta adulterada e munições durante patrulhamento na BR-101, nas proximidades do km 269, em Serra, na noite desta terça-feira (19).

Por volta das 22h, uma equipe da PRF visualizaram uma motocicleta Honda/XR 200R, de cor branca, e perceberam que a placa estava adulterada com um pedaço de fita isolante. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem e constatou que a placa original havia sido modificada pelo próprio condutor.

Durante a busca na mochila do abordado, os policiais encontraram uma carabina de pressão calibre 5.5 mm, uma touca ninja e uma tesoura corta vergalhão. Na revista pessoal, foram localizadas seis munições intactas nos bolsos da bermuda, sendo três de calibre .32 e três de calibre .38.

Questionado sobre a adulteração da placa, o homem afirmou ter usado a fita isolante para trafegar em alta velocidade e avançar sinais vermelhos sem ser identificado, pois transportava os objetos mencionados, incluindo as munições. A PRF também constatou que ele possui antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

