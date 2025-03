PRF recupera motocicleta clonada com restrição de roubo na Serra

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na noite da última quarta-feira (26), uma motocicleta com restrição de roubo. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 32 anos no município da Serra.

De acordo com informações da PRF, após vistoria, foi constatado que a motocicleta era um clone de outro veículo da mesma marca e modelo, sendo que o original possui restrição de roubo, ocorrido em 6 de agosto de 2024, em Cariacica.

A ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra.

