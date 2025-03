Programa do Sebrae fortalece o empreendedorismo em Presidente Kennedy

O Município de Presidente Kennedy aderiu ao programa Cidade Empreendedora +, uma iniciativa do Sebrae/ES em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e o Governo do Estado.

O programa tem como objetivo modernizar a gestão pública, incentivar o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios no município.

Presidente Kennedy conquistou, em 2024, o Selo Ouro no Cidade Empreendedora, um reconhecimento pelo compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor produtivo local. Agora, com a nova fase do programa, o município contará com um diagnóstico detalhado e um plano de ação estratégico para potencializar ainda mais o desenvolvimento econômico.

O projeto atua em cinco pilares fundamentais: Empreendedorismo, Inovação, Turismo, Sustentabilidade e Eficiência, promovendo a capacitação de gestores públicos, a desburocratização de processos, o incentivo às compras públicas locais e a qualificação de empreendedores.

Durante a assinatura do termo, o Prefeito Júnior ressaltou a importância dessa iniciativa: “Nossa meta é continuar avançando na criação de um ambiente favorável para os negócios, gerando mais empregos, renda e oportunidades para a população. A conquista do Selo Ouro nos motiva a seguir firmes nesse propósito, e a parceria com o Sebrae/ES e a ADERES será essencial para consolidarmos esse avanço.”

A implementação do Cidade Empreendedora + será acompanhada por especialistas, garantindo o monitoramento e a efetividade das ações planejadas. A adesão reforça o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável e a valorização dos pequenos negócios em Presidente Kennedy.

