Rastreio Penal: lançado sistema de localização de presos

A Secretaria da Justiça (Sejus) lançou, neste mês, o sistema Rastreio Penal. Com a ferramenta é possível saber em qual unidade prisional uma pessoa está custodiada no Espírito Santo.

A plataforma, criada pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação (GTIC), pode ser acessada por qualquer cidadão no site da Sejus (www.sejus.es.gov.br), por meio do link: https://rastreiopenal.sejus.es.gov.br/

De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, a plataforma vai facilitar a busca de custodiados por seus familiares, bem como por advogados que atuam com justiça criminal.

“O Rastreio Penal foi criado com essa finalidade. Busca agilizar a informação sobre a localização do preso, para que esse familiar possa se organizar para a realização do cadastro de visitas sociais, procedimentos necessários para a visita do local, bem como para informações repassadas para o atendimento jurídico dessas pessoas”, explica Rafael Pacheco.

Para obter a localização do preso é necessário ter uma conta no Acesso Cidadão ou GOV.BR.

Ao clicar no link https://rastreiopenal.sejus.es.gov.br/ o usuário será direcionado para a página do Acesso Cidadão, onde deverá efetuar o login para ter acesso à busca.

É essencial informar o nome completo da pessoa presa para obter a localização e o nome da unidade prisional que realiza a custódia.

