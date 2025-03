Requerimento de Contarato para ouvir Marina Silva é aprovado

Por unanimidade, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou nesta terça-feira (21) o convite para a ministra Marina Silva apresentar as metas e prioridades do Ministério do Meio Ambiente para 2025. A proposta para chamar a ministra, em uma data ainda a ser acertada, partiu do próprio presidente da CMA, o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Para Contarato, ouvir a ministra Marina Silva é um passo fundamental para os trabalhos da comissão no Senado. “É uma oportunidade essencial para apresentar os planos e avanços do Ministério do Meio Ambiente e esclarecer à sociedade os desafios enfrentados na implementação das políticas públicas voltadas à preservação ambienta”, afirmou.

Um dos objetivos também é tomar par dos preparativos para a COP 30, que acontece no final do ano em Belém (PA).

“A participação do Brasil na COP 30 representa um marco importante, reforçando o papel do país como protagonista nas discussões globais sobre clima e sustentabilidade, além de destacar a necessidade de ações coletivas para mitigar os efeitos do aquecimento global”, declarou Contarato.

Leia também: Governo do ES entrega novos veículos para o Transcol + Acessível