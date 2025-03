Reuniões definem orientação sobre 2ª fase do Voe Atleta 2025

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) realizará mais duas reuniões on-line para esclarecer dúvidas e orientar os atletas deferidos sobre a segunda fase do edital 2025 do programa Voe Atleta. O encontro ocorrerá na próxima terça-feira (18), na plataforma Zoom.

Serão duas oportunidades de reuniões na terça-feira (18). Na parte da manhã, a reunião será realizada às 10h. Já na parte da tarde, o encontro tem início às 14h.

Nesta segunda fase, os atletas deferidos devem enviar a documentação necessária para a compra das passagens: requerimento de solicitação de compra de passagem; declaração de qualificação técnica emitida pela federação; formulário de prestação de contas; termo de autorização de uso de imagem.

Os modelos dos documentos estão disponíveis no site da Sesport, na aba “Voe Atleta 2025 – 2ª Fase”. Acesse aqui.

Em razão da quantidade de documentos enviados incorretamente, a Sesport reforça a importância da participação na reunião para garantir o correto envio das informações e agilizar o processo nesta fase.

