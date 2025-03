RODOVIDA: PRF encerra Operação Carnaval 2025 no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23h59min desta quarta-feira (05), a Operação Carnaval 2025, última etapa da Operação Rodovida.

Com início na sexta-feira (28), a PRF intensificou as fiscalizações com ações direcionadas à coibir infrações recorrentes como o não uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e excesso de velocidade com objetivo de reduzir a quantidade e gravidade dos acidentes na rodovias federais do Espírito Santo.

Durante os seis dias de operação, a PRF flagrou 221 motoristas e passageiros que deixaram de fazer o uso do cinto de segurança e 23 crianças sendo transportadas sem os dispositivos de retenção (cadeirinhas), além de 271 condutores que foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas.

O excesso de velocidade foi a infração mais registrada, com 7.559 (radar móvel: 1.184/ radar fixo: 6.375) veículos flagrados acima do limite permitido. Além disso, 39 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou recusarem o teste do bafômetro, resultado de mais de 3.139 testes realizados pela PRF.

Durante o período da operação foram contabilizados 40 acidentes, 11 destes acidentes com feridos graves e 01 óbito.

Enfrentamento à criminalidade:

As atividades da PRF no enfrentamento ao crime tiveram como finalidade promover a segurança dos cidadãos que circularam pelas rodovias federais ao longo da Operação Carnaval.

Durante o período 22 pessoas foram detidas e 05 veículos recuperados.

Comparativo 2024 – 2025 2024 2025 Alcoolemia (testes realizados): 1.453 3.139 Veículos fiscalizados: 2.117 5.654 Radar com registro de imagens (móvel): 1.048 1.184 Ultrapassagem (veículos fiscalizados): 500 572 Autos de Infração: 1.710 1.898 Acidentes 29 40 Acidentes graves (com mortos ou feridos graves) 13 11 Óbitos 1 1