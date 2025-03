Sedes recebe VPorts para debater avanços para portos do ES

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), representada pelo secretário Sergio Vidigal e pelo subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional Celso Guerra, esteve reunida, nesta quarta-feira (26), com o diretor-presidente da VPorts, Gustavo Serrão Chaves e com o diretor de Relações Institucionais da VPorts, Eugênio José Faria da Fonseca, para discutir avanços significativos e desafios futuros para a modernização da infraestrutura portuária no Espírito Santo.

A VPorts, primeira autoridade portuária privada do Brasil, administra os complexos portuários de Vitória, Vila Velha (Capuaba) e Barra do Riacho. Desde a privatização em março de 2022, a empresa tem implementado investimentos significativos que resultaram em notável crescimento na movimentação de cargas. Apenas em 2024, o complexo portuário de Vitória movimentou 8,4 milhões de toneladas, um aumento de 15% em relação a 2023, superando a média nacional de crescimento, que foi de 2% no mesmo período.

“O crescimento expressivo dos portos sob a administração da VPorts reafirma o potencial logístico do Espírito Santo e a importância dos investimentos estratégicos para impulsionar nossa economia. Com um aumento de 15% na movimentação de cargas e a modernização dos complexos portuários, estamos fortalecendo a competitividade do estado, gerando empregos e ampliando oportunidades para novos negócios. Seguimos comprometidos com a eficiência e inovação, consolidando o Espírito Santo como referência nacional no setor portuário”, ressaltou o secretário Sergio Vidigal.

Com relação ao transporte de automóveis, o volume dobrou em relação ao ano anterior, impulsionado também pela entrada de marcas chinesas, como a BYD. Cerca de 213 mil veículos passaram pelo Porto, sendo a maioria elétricos, com dois terços seguindo por vias terrestres para o restante do território nacional.

O que esperar para o futuro

A VPorts investiu R$ 180 milhões na modernização dos portos de Vitória, Capuaba e Barra do Riacho, concluindo oito importantes obras e firmando 13 novos contratos com empresas líderes de mercado. Esses investimentos visam aumentar a eficiência operacional e ampliar a capacidade de movimentação de cargas em 80% até 2029.

O contrato atual de concessão da VPorts tem a duração de 35 anos, prorrogáveis por mais cinco anos, assegurando estabilidade e previsibilidade para novos investimentos. O caminho é de abertura para diálogos e colaborações que impulsionem ainda mais o desenvolvimento econômico e logístico do Espírito Santo.

Leia também: Prodest recebe visita de estudantes alunos da UVV