Sedu abre processo seletivo para professores de matemática

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta terça-feira (18), o processo seletivo para a contratação de 66 professores que desejam atuar como orientadores nos 44 polos de Iniciação Científica de Matemática (PicMat). As inscrições seguem abertas, exclusivamente por meio do portal do Programa Matemática na Rede (Clique AQUI e acesse), até as 16h59 da próxima sexta-feira (28).

Os interessados devem atender aos requisitos específicos descritos no Edital nº 14/2025 (Confira na íntegra), tais como possuir graduação em licenciatura na área e ter disponibilidade para atuar aos sábados, pela manhã, em encontros de aprofundamento de estudos.

Além disso, no ato da inscrição, o candidato deve preencher seus dados pessoais e profissionais, bem como indicar o local onde deseja atuar. É necessário também anexar os documentos exigidos para a implementação das bolsas, com valor mensal de R$ 800,00 e duração de seis meses, e selecionar o local de realização do exame de seleção.

A prova será aplicada no dia 12 de abril, às 9 horas, no município escolhido no ato da inscrição e terá três horas de duração. O resultado desse processo de seleção será divulgado no site oficial do programa, em ordem decrescente de classificação, no dia 17 de abril.

Programa Matemática na Rede

O Matemática na Rede é uma ferramenta de promoção da melhoria da qualidade da Educação Básica, que potencializa o ensino-aprendizagem dos estudantes capixabas e incentiva o aprofundamento de estudos em Matemática. Além do Projeto Iniciação Científica de Matemática, o programa incentiva a participação das escolas capixabas nas edições da OBMEP e realiza as cerimônias de premiação dos estudantes medalhistas do Espírito Santo na OBMEP.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 3636-7838, pelo WhatsApp (27) 99823-2359 ou pelo e-mail [email protected].

