Sedu realiza ‘Chamadão da EJA’ em todo o Estado

Teve início nesta segunda-feira (10) e segue até a sexta-feira (14), o “Chamadão da EJA”, em todo o Estado. A iniciativa visa atrair novos alunos para a modalidade, fortalecendo, com isso, a oferta da Educação de Jovens e Adultos no território capixaba. Atualmente, 10.677 estudantes estão matriculados na EJA regular, em 194 escolas que ofertam o programa na modalidade presencial e semipresencial.

A mobilização conta, sobretudo, com busca ativa por alunos já no primeiro dia, em locais de grande circulação de pessoas. O envolvimento das famílias também é primordial para o sucesso da ação, a ponto de a estratégia receber o nome de “Família na Escola para a EJA”. Será nesta terça-feira (11), nas escolas, em horários estabelecidos por cada uma das 11 Superintendências Regionais da Educação.

“Fazemos um convite para que essas famílias aproveitem o momento para se escolarizarem”, salienta a gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger.

De terça-feira (11) a sexta-feira (14), das 10h às 18h, haverá um plantão tira-dúvidas sobre o programa. A “Barraquinha do Chamadão” estará localizada em frente à entrada do estacionamento da sede da Sedu, na Rua Misael Pedreira da Silva, Santa Lúcia, Vitória.

A busca ativa por novos estudantes segue na quarta-feira (12), às 17h, com o “AdesivEJA”, nos pontos de ônibus próximos à secretaria, nesse caso, na Avenida Vitória.

Na quinta-feira (13), às 9h e às15h, haverá panfletagem na região da Sedu. “O objetivo é estar ainda mais próximo das pessoas, falando sobre a EJA, sobre a importância do programa e como acessar”, reforça Mariane Berger.

Saiba mais sobre a EJA

Para ingressar na EJA, o aluno interessado deve ter 15 anos, no caso do Ensino Fundamental, e 18 anos, para o Ensino Médio. As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano, em uma das 175 escolas localizadas em 75 municípios capixabas que ofertam a modalidade na forma presencial.

As matrículas podem ser feitas em qualquer época do ano nas escolas que ofertam a EJA com os seguintes documentos: CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e documentação escolar (se tiver).

Para quem não consegue frequentar as aulas da EJA presencialmente, há a possibilidade de se matricular nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), localizados em Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ou nos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos.

Os Centros e Núcleos oferecem a EJA semipresencial, forma de atendimento em que o estudante recebe os materiais de estudo, tem as orientações presenciais ou por meio da plataforma com os professores e realiza as avaliações presenciais.

Essa forma de atendimento permite que o estudante busque os Centros e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos nos dias e horários que tiver disponibilidade.

De ex-aluno da EJA para a Ufes

“O bom da vida é chegar ao fim do dia e poder contar tudo o que aprendeu. Não gosto de perder tempo, dinheiro nem conhecimento. Trabalhando, estudando, já estamos ganhando. Temos que procurar sermos inteligentes, produtivos”. Quem dá a dica é o senhor João Guerra Pinto, de 85 anos, calouro do curso de Gemologia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). José é ex-aluno do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), no Centro, em Vitória.

O também comerciante faz essa declaração com propriedade, já que, ao se aposentar e passar o balcão do bar para seus sucessores, já engrenou nos estudos. “Entrei na EJA em 2023 e concluí os estudos em 2024. Já sabia o que queria a partir dali: prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Hoje, mesmo já matriculado e aguardando o início das aulas, continuo estudando. Tenho vontade de saber, estou habituado a ficar ocupado, é o que gosto de fazer. Para isso, levo uma vida planejada. Assisto às aulas pela internet e, na Ufes, também faço oficina de lógica, informática básica e de dança”, arremata.

Para ser aprovado na Ufes, o sr. João também contou com reforço particular, inclusive, sobre preenchimento de gabarito. “Eu treinava tudo: de como preencher sem errar até o tempo de prova”, finaliza, com orgulho.

