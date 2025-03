Vereadores de Marataízes terão auxílio-alimentação de R$ 1,7 mil

A Câmara Municipal de Marataízes aprovou um auxílio-alimentação de R$ 1.700 para os vereadores da Casa. O benefício, que antes era exclusivo dos servidores, foi ampliado e teve um reajuste de R$ 200.

A resolução foi apresentada pela Mesa Diretora em 13 de fevereiro e aprovada 12 dias depois, com votos favoráveis de todos os parlamentares presentes na sessão. A medida foi promulgada nesta semana e tem efeito retroativo ao mês passado.

Segundo o documento, a justificativa para a concessão do auxílio é a necessidade de “valorização dos servidores da Casa de Leis diante da perda do poder de compra causada pela inflação”. O impacto financeiro da medida, segundo o projeto, é regular e demanda apenas suplementação orçamentária.

Para 2024, a despesa prevista é de R$ 88,5 mil. Já em 2025 e 2026, o impacto estimado chega a R$ 1,7 milhão por ano. O pagamento do benefício se estende a servidores e vereadores ativos, além daqueles afastados por motivos de saúde, licença-maternidade ou paternidade.

