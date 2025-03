Tampinhas viram cadeiras de rodas para ajudar aposentados capixabas

Para ajudar aposentados que precisam ter acesso sem custos a cadeiras de rodas, andadores e bengalas, um item que normalmente vai para o lixo pode ajudar: são as tampinhas, de todos os tipos e tamanhos, que estão sendo arrecadadas pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi-ES) no Centro de Vitória.

Isso porque o Sindnapi aderiu à campanha “Tampinhas do Bem”, iniciada pelo SindiplastES – Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo.

O coordenador geral do Sindnapi-ES, Janio Araújo, explica como funciona: “Aceitamos todos os tipos de tampinhas, que podem ser entregues aqui na sede do sindicato ou em pontos de coleta que espalhamos pelo Centro de Vitória. Conforme a quantidade que arrecadarmos, nós repassamos para o SindiplastES que nos ajuda a revertermos em itens como bengalas, cadeiras de rodas e andadores. Com esses equipamentos, vamos emprestar gratuitamente para os idosos que mais precisam, em forma de comodato”.

“Queremos emprestar para sempre estarmos atendendo a mais pessoas, conforme a demanda”, explica.

“O programa Tampinha do Bem é uma iniciativa de impacto socioambiental que já coletou cerca de 60 mil quilos de tampinhas plásticas, promovendo a reciclagem e fortalecendo a economia circular. Mais do que reduzir resíduos, buscamos conscientizar a população sobre a importância da responsabilidade ambiental, mostrando que pequenas atitudes geram grandes transformações. Além disso, o projeto beneficia entidades participantes com geração de renda, doa materiais para Associações de Catadores e instituições parceiras, e transforma tampinhas em novos produtos, contribuindo para um futuro mais sustentável para todos.”, comenta o Superintende do SindplastES, Gilmar Nogueira.

Janio Araujo reforça o pedido para doações. “Estamos pedindo para vocês que toda oportunidade de passarem por aqui (na sede do Sindnapi), venham, tragam as tampinhas que tiver na sua casa. Com um pouquinho de cada um, a gente consegue atingir nosso objetivo. E quanto mais tampinhas, mais cadeiras de rodas, andadores e outros itens para atender a quem mais precisa”.

Saiba mais:

Quais tampinhas que servem: qualquer uma, pode ser tampinhas de refrigerante, de leite, de manteiga ou qualquer outra.

Onde entregar as tampinhas: na sede do Sindnapi-ES

Endereço: Praça Presidente Getúlio Vargas, 35, Centro de Vitória – Edifício Jusmar – térreo

Horário de funcionamento: das 8 às 17h

