Teatro sobre oropouche orienta alunos nas escolas de Anchieta

Nesta semana, estudantes das escolas de Goembê e Itaperoroma Baixa participaram de uma atividade educativa sobre o vírus Oropouche, promovida pela Vigilância Epidemiológica, o Programa de Saúde na Escola (PSE) e o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS).

A ação, que tem como objetivo conscientizar os alunos sobre o oropouche, foi realizada de uma forma diferente: por meio de uma palestra-teatro, uma abordagem que combina informação e entretenimento, tornando o aprendizado mais envolvente e dinâmico para os jovens.

De acordo com os organizadores, a palestra-teatro visa não apenas fornecer informações sobre como se proteger do Oropouche, mas também estimular os estudantes a disseminarem o conhecimento adquirido em suas comunidades, tornando-os agentes ativos na promoção da saúde.

“Outras escolas do município também receberão a ação educativa ao longo do ano. Com essa iniciativa esperamos alcançar um número cada vez maior de estudantes, promovendo a prevenção de doenças de forma criativa e acessível”, disse Renan Chagas, coordenador do PESMS.

