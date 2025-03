Terço gigante da Festa da Penha terá flores e voltará a ser colorido

Tradição há 27 anos, o Terço Gigante da Festa da Penha voltará a ser colorido na edição de 2025 e já está sendo confeccionado. Desta vez, ele será adornado com flores de tecido e terá um significado especial inspirado no Jubileu da Igreja Católica.

A Festa da Penha acontece entre os dias 20 e 28 de abril e é a celebração mais importante em homenagem à padroeira dos capixabas. Como de costume, o Terço Gigante será instalado entre as palmeiras do Convento da Penha no dia 19 de abril, um dia antes da abertura oficial do evento.

O idealizador do Terço Gigante, o médico Osmar Sales, explicou que nesta edição optou por um terço multicolorido, sem distribuir as cores de forma fixa, como ocorre no Terço Missionário — onde cada mistério representa um continente do mapa-múndi para onde a oração está sendo direcionada.

A escolha das cores foi inspirada na logo do Jubileu de 2025, que traz azul, verde, amarelo e vermelho. Para completar os cinco mistérios, foi adicionada a cor rosa em referência a Nossa Senhora das Alegrias.

No centro da cruz, será colocada a logo do Jubileu da Esperança, além da menção às sete alegrias de Maria. “Os fiéis podem esperar uma explosão de esperança e contentamento. As cores trazem alegria e manifestam o espírito. A oração faz a alma vibrar e, nessa vibração, nos conectamos com o próprio Pai e somos levados para os braços da Mãe, Maria, a porta do céu”, destacou Osmar.

Uma tradição que começou em 1998

O primeiro Terço Gigante foi criado em 1998 por Osmar Sales, inspirado no grande terço da missa celebrada pelo Papa João Paulo II no Rio de Janeiro, em 1997.

Inicialmente, a ideia era suspender o terço com balões de gás hélio, mas o peso impediu a execução. Naquele ano, as devotas o carregaram durante a Romaria das Mulheres, e depois, com a autorização de um frei, ele foi pendurado nas palmeiras do Convento. A tradição se manteve viva desde então.

O ano de 2025 será especial para a Igreja Católica, pois marca o Jubileu da Esperança, convocado pelo papa Francisco. Com o lema “Peregrinos de Esperança”, o Jubileu convida os cristãos a redescobrirem e espalharem a esperança. Inspirada nessa mensagem, a Festa da Penha deste ano adotou o tema “Com Maria, peregrinos de esperança”.

Em sua 455ª edição, a estimativa é reunir milhares de pessoas entre 20 e 28 de abril na Festa da Penha, maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

Leia também: Festa da Penha 2025 terá bênção da chave de casa aos celulares