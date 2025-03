Trump e Putin discutirão cessar-fogo e territórios ucranianos; veja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (16) que conversará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta terça-feira (18), para discutir um possível cessar-fogo na guerra na Ucrânia. Segundo Trump, negociadores dos dois países já abordaram questões relacionadas a territórios e à divisão de ativos ucranianos.

“Falarei com o presidente Putin na terça-feira. Muito trabalho foi feito no fim de semana”, afirmou Trump a repórteres a bordo do Air Force One, enquanto retornava à capital Washington, vindo da Flórida.

O republicano busca o apoio de Putin para uma proposta de cessar-fogo de 30 dias, já aceita pela Ucrânia na semana passada. Apesar das negociações, os confrontos continuam, com intensos ataques aéreos dos dois lados. Durante o fim de semana, forças russas avançaram na tentativa de expulsar militares ucranianos da base estabelecida há meses na região de Kursk, no oeste da Rússia.

Ao ser questionado sobre possíveis concessões, Trump declarou: “Falaremos sobre terras. Falaremos sobre usinas de energia. Acredito que já avançamos bastante nessas discussões, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Já estamos tratando da divisão de certos ativos”.

Kremlin confirma contato entre líderes

Nesta segunda-feira (17), o Kremlin confirmou a ligação entre Putin e Trump. O porta-voz russo, Dmitry Peskov, afirmou: “Sim, a conversa está prevista para terça-feira”.

A expectativa em torno do diálogo entre os líderes é alta, diante das implicações que um possível acordo pode ter no desfecho do conflito.

Leia Também: Astrounautas presos no espaço desde 2024 são resgatados; veja vídeo