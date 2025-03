​Último dia para regularizar dívidas em junto à DaCasa Financeira

Quem tem interesse em aproveitar as condições especiais e descontos em juros e multas, para regularizar dívidas em atraso junto à DaCasa Financeira, deve se apressar. O Mutirão de Renegociação de Dívidas promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Procon de Vila Velha, termina nesta sexta-feira (14). O atendimento acontece no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, no período das 9h às 16h.

Esta ação especial alusiva ao Mês do Consumidor, que começou na última quarta-feira (12), conta com a intermediação da equipe do Procon e de representantes da DaCasa, para a formalização de acordos que possam viabilizar a quitação das dívidas pendentes.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, explica que as negociações podem incluir parcelamentos diferenciados e vantajosos descontos, visando facilitar a regularização dos débitos e a reestruturação financeira dos consumidores da cidade.



“A iniciativa busca oferecer uma oportunidade real para que os consumidores retomem sua saúde financeira de forma sustentável. Nosso compromisso é oferecer suporte técnico, orientação e apoio nas negociações, para ajudar inadimplentes junto à DaCasa a recuperarem seu acesso ao crédito e sua estabilidade financeira”, destaca Colodetti.

