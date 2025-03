Urgente: forte temporal com queda de granizo atinge Guaçuí

Um forte temporal, acompanhado de queda de granizo, atingiu o município de Guaçuí e a região do Caparaó na tarde desta segunda-feira (10).

Moradores relataram ventos intensos e chuvas torrenciais que provocaram danos em algumas áreas, com registros de granizo em diversos pontos da cidade.

As autoridades locais estão monitorando a situação e orientam a população a tomar precauções devido ao risco de novos episódios climáticos. Não há, até o momento, informações sobre vítimas ou grandes estragos, mas a Defesa Civil permanece em alerta para possíveis ocorrências.

A previsão é que o clima continue instável nas próximas horas, com riscos de mais chuvas fortes e granizo. A população deve seguir as recomendações das autoridades e evitar áreas alagadas ou de risco.

Leia também: Liquida Conceição começa amanhã e vai até sábado!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui