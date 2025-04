Adolescente autor de homicídio em Guaçuí é apreendido pela PC

Um adolescente suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem de 21 anos, ocorrido no dia 22 de fevereiro, em Guaçuí, compareceu à Delegacia da cidade junto com seu advogado para prestar declarações. Contra o adolescente havia um mandado de busca e aprensão.

Após a apresentação na Delecia de Guaçuí, o adolescente foi encaminhado ao Iases de Cachoeiro de Itapemirim.

Relembre o caso:

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22/02), por volta das 2h30, na Praça João Acacinho, no município de Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), policiais do 3º Batalhão, foram acionados durante o patrulhamento pela avenida Agenor Tomé, próximo ao Fórum. Populares informaram sobre disparos de arma de fogo no Centro.

Testemunhas apontaram que o suspeito, autor dos disparos, teria se evadido em direção ao Pontilhão de Ferro e ao bairro Vale do Sol.

“Imediatamente, os militares iniciaram as buscas nos locais mencionados e adjacentes, com o objetivo de capturar o referido autor dos fatos, que estava com uma bermuda clara, camisa preta e cabelo pintado. No entanto, não lograram êxito em localizar o suspeito”, disse a PM.

