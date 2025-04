Aos 98 anos, morre a matriarca da família Sá Cavalcante

Faleceu nesta quarta-feira (2), aos 98 anos, Irami Machado de Sá Cavalcante, mãe do fundador do Grupo Sá Cavalcante, Walter de Sá Cavalcante Junior. A informação foi confirmada pelas redes sociais da empresa.

Em nota, o grupo destacou a importância de Irami na construção dos valores que norteiam a organização. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Irami Machado de Sá Cavalcante, mãe do nosso querido fundador, Walter de Sá Cavalcante Junior”, informou a publicação.

A mensagem também ressaltou seu papel essencial na família e na trajetória do grupo empresarial. “Irami foi uma mãe amorosa, avó dedicada e o alicerce que deu origem ao Grupo Sá Cavalcante. Sua força, sabedoria e amor incondicional moldaram os valores que nos guiam até hoje e que continuarão presentes conosco.”

Familiares, amigos e integrantes da empresa lamentaram a perda e prestaram homenagens à matriarca.

