Atenção nas estradas capixabas: PRF flagra carros a quase 200 Km/h

Os motoristas que pretende pegar as estradas capixabas para curtir o feriadão devem redobrar a atenção neste fim de semana prolongado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), somente nesta sexta-feira (18), foram flagrados três veículos trafegando acima da velocidade permitida nas rodovias do Espírito Santo.

Em um dos registros, é possível ver um dos automóveis a 135 Km/h. Outros dois, foram flagrados trafegando a 131 Km/h.

Além de ser um ato infracional, andar acima da velocidade permitida na rodovia também pode colocar a vida de outras pessoas em risco.

