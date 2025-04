Bahiense é reconduzido à presidência da Comissão de Segurança na Ales

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) foi reconduzido à presidência da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A permanência no cargo representa a continuidade de seu trabalho à frente das discussões e propostas voltadas à segurança pública no estado.

Compromisso

Ao comentar a recondução, o parlamentar destacou o compromisso com o fortalecimento das ações de enfrentamento à criminalidade e a construção de políticas públicas eficazes e humanizadas para proteger a população capixaba.

“Seguiremos ouvindo especialistas, cobrando ações efetivas, fiscalizando de perto e, acima de tudo, trabalhando junto com quem está na linha de frente: policiais, guardas, lideranças comunitárias e a população”, afirmou.

A comissão tem papel estratégico na análise de projetos relacionados à segurança, além de promover audiências públicas e fiscalizar iniciativas voltadas ao combate ao crime organizado no Espírito Santo.