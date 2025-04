Carro é encontrado dentro de mar em Marataízes e intriga moradores

Na manhã desta sexta-feira (18), banhistas e moradores de Pontal, em Marataízes, ficaram surpresos ao encontrarem um carro dentro do mar. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo local, gerando preocupação e curiosidade.

Testemunhas contaram que, assim que perceberam o veículo submerso, algumas pessoas entraram na água para verificar a situação. Ao abrir as portas do carro, constataram que não havia ninguém dentro.

Nenhuma informação oficial foi divulgada sobre como o carro foi parar no mar. As circunstâncias que levaram ao ocorrido ainda são desconhecidas, e não há pistas sobre o dono do automóvel.

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com os órgãos competentes para obter informações sobre o caso. Foram demandadas a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

Até a publicação desta matéria, nenhum dos órgãos procurados havia se manifestado.