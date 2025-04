CNH Social registra recorde de inscritos em 24 horas no Espírito Santo

A primeira fase do programa CNH Social de 2025 foi lançada nessa terça-feira (1°), em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, pelo governador do Estado, Renato Casagrande. E já apresenta um recorde de inscritos. Sob a responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o programa viabiliza para o cidadão capixaba que não tem condições financeiras a possibilidade de obter a primeira habilitação, fazer a adição e mudança de categoria de forma totalmente gratuita.

O diretor geral do Detran|ES, Gilvaldo Vieira, comentou a grande procura pelas vagas disponibilizados. “Apenas nas primeiras 24 horas do programa já temos um recorde de pessoas interessadas. Abrimos as inscrições ao meio-dia de ontem e, hoje, no mesmo horário, 46. 496 já haviam feito sua inscrição. Isso mostra a importância e a credibilidade do programa”, disse.



Importante ressaltar que nessa primeira fase estão sendo disponibilizadas 3.500 vagas e que as inscrições podem ser feitas até as 23h59, do dia 21 de abril de 2025, exclusivamente pelo site www.detran.es.gov.br.

Perfil de inscritos até o momento

51% dos inscritos estão no interior do estado.

Municípios com mais inscritos:

Grande Vitória – Serra, Cariacica e Vila Velha

Interior – São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz

79% dos inscritos é do gênero feminino.

31% dos inscritos está na faixa etária entre 30 e 39 anos.

Como fazer a inscrição

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal e inserir as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Serão considerados os cadastros ativos no CadÚnico aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 1º de março de 2025.

O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem ainda não é habilitado. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 40% para a primeira habilitação (A ou B); 20% para a Adição de Categoria A ou B; e 40% para a Mudança de Categoria D ou E. O objetivo é dar um foco na capacitação profissional, visando oportunizar aos condutores a inserção no mercado de trabalho e o aumento da empregabilidade. São reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência (PCDs).

A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando os seguintes critérios: menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição.

Resultado

A lista de selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran|ES a partir das 12h do dia 06 de maio de 2025.

As vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação serão direcionadas para os candidatos classificados na sequência listados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 07 de julho de 2025, a partir de 12h, no site do Detran|ES.

Serviço:

A divulgação do resultado, as inscrições e matrículas serão no site www.detran.es.gov.br.

Leia também: Bairros de Cachoeiro recebem van intinerante do IPTU nos próximos dia