ES Gás fornecerá gás natural à nova unidade da Perfilados Rio Doce

A ES Gás, distribuidora de gás canalizado no Espírito Santo, conectou a nova fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD) à rede canalizada de gás natural, instalada no município de Serra/ES, na região do contorno.

O gás natural fornecido será utilizado no processo de galvanização da nova fábrica, proporcionando mais segurança e fornecimento contínuo. A expectativa é que, até 2028, a nova unidade fabril consuma mais de 1.8 milhão de metros cúbicos de gás natural ao ano.

“A escolha do uso de Gás Natural, no desenvolvimento da nova fábrica da PRD, será um fator importante para o processo de Galvanização a Fogo, por ser um sistema que permite maior controle no modo de aquecimento, e tem maior rendimento calorífico que os outros sistemas tradicionais, por resistência elétrica”, afirma Ronaldo Campo, presidente da Perfilados Rio Doce.

A nova unidade fabril da PRD conta com 65 mil m² de área construída e investimento de aproximadamente 480 milhões de reais. O empreendimento terá capacidade produtiva de 300mil toneladas por ano, atuando na fabricação de tubos de grandes diâmetros, perfis especiais, desbobinamento de chapas de alta resistência e diversos elementos usados na construção civil.

“O gás natural oferece vantagens importantes para a indústria capixaba, como seu bom rendimento energético, baixo custo de manutenção e facilidade de manuseio e operação. A parceria com a Perfilados Rio Doce é mais um marco na expansão da rede de distribuição da ES Gás, focada em potencializar o desenvolvimento e a descarbonização do Espírito Santo”, comenta Bruno Gil, gerente de marketing e vendas da ES Gás.

Entre as vantagens do gás natural, está a menor emissão de gases de efeito estufa e particulados quando comparado com outros combustíveis fósseis. Além disso, o gás natural é considerado essencial na transição energética, porque abre espaço para que combustíveis ainda mais limpos, como o biometano, sejam inseridos na matriz energética.

Para mais informações sobre o gás natural canalizado e sobre a disponibilidade para conectar seu empreendimento ou residência à rede de distribuição da ES Gás, a companhia disponibiliza um canal de atendimento pelo número 0800 595 0197 ou pelo e-mail [email protected].

Sobre a ES Gás

A ES Gás é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, regulada pela ARSP. Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, climatização, cogeração e termoelétrico, atendendo mais de 84 mil clientes. Em 2023, a empresa passou por um processo de privatização e, atualmente, integra o portfólio do Grupo Energisa.

Sobre a Energisa

Com 120 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante), atualmente representados pela Agric.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 977 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Leia também: ES celebra 1 ano de concessão do subsídio para entrada da casa própria