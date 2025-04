Inscrições abertas para cursos de música em Cachoeiro e outras cidades

O projeto “Música para Todos” estará com inscrições abertas para cursos de Música gratuitos a partir desta segunda-feira (07).

Podem participar pessoas com idade a partir dos 13 anos, que residam nos municípios de: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vitória.

Professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) ministram os cursos a distância, com atividades presenciais realizadas nos locais atendidos pelo projeto.

Professores moderadores supervisionam essas atividades presenciais, que ocorrem nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Centro Estadual de Educação Tecnológica (Ceet), no Espírito Santo.

Os interessados devem fazer a inscrição até 18 de abril, por meio do formulário on line, disponível no site da Fames. A seleção se dará por ordem de inscrição.

Cursos disponíveis

Leitura Musical ao piano

Introdução ao ukulele

Introdução ao mundo das teclas

Iniciação ao Violão

Introdução ao mundo das teclas 2

Iniciação ao Violão 2

Desenvolvendo a musicalidade por meio da percussão 2

Introdução aos conceitos da linguagem, tecnologias e produção musical 2

Todas as informações sobre os cursos, locais de atendimento, matrícula e outras orientações estão no Edital, disponível no site da Fames.

O projeto “Música para Todos” é uma parceria entre a Fames, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.

