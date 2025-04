Inscrições para Olimpíada Capixaba de Matemática terminam nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (04), o período de inscrição para a 1ª Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT). As unidades escolares interessadas em participar da competição devem realizar cadastro, exclusivamente, por meio do portal Matemática na Rede (Clique AQUI e acesse), conforme estabelecido no regulamento oficial (Confira o documento).

A OCMAT é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que visa fortalecer o ensino da Matemática e despertar o interesse dos estudantes pela disciplina.

A competição será realizada em três fases: a primeira, com uma prova objetiva aplicada nas escolas participantes; a segunda, em centros regionais de aplicação; e a terceira, composta por uma prova discursiva. Os estudantes serão divididos em quatro níveis, abrangendo desde o 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Com um forte compromisso com a equidade de gênero, a OCMAT garantirá que 50% das vagas e medalhas sejam destinadas a meninas e 50% a meninos. No total, serão distribuídas 720 medalhas, sendo 160 de ouro, 240 de prata e 320 de bronze. Os medalhistas de bronze e prata serão premiados em cerimônias regionais organizadas pelas Superintendências Regionais de Educação (SRE), enquanto os medalhistas de ouro receberão a honraria em uma cerimônia estadual promovida pela Sedu.

