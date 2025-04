Iúna: pessoas em situação de rua brigam e colocam população em risco

A população do município de Iúna está se sentindo ameaçada e insegura diante das brigas e confusões provocadas por pessoas que vivem em situação de rua. Nesta terça-feira (1), vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando, pelo menos, duas mulheres brigando próximo a carros que estavam estacionados no Centro da cidade.

Aparentemente embriagadas, uma delas agride a outra com pontapés. Além do risco de danificar os veículos, populares também reclamam dos palavrões que, geralmente, são proferidos por essas pessoas.

De acordo com a Prefeitura de Iúna, tratam-se de pessoas do próprio município, mas que são dependentes químicos. Afirma ainda que, muitos deles têm casa e familiares. Porém, a administração municipal não pode inibir o direito de ir e vir.

Entre as ações realizadas pela prefeitura está a abordagem social, que é feita juntamente com a polícia e a Secretaria de Assistência Social. O objetivo é fazer um levantamento para saber quem deseja buscar tratamento e, dessa forma, encaminhar para uma clínica. Se for de outro município e quiser ir embora, a administração municipal também paga a passagem, manda um veículo do poder público realizar a viagem.

